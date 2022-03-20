Польша заморозила $33 млн на российских счетах

Польша в рамках антироссийских санкций заморозила на счетах 140 млн злотых (около $33 млн), сообщил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.

По его словам, в рамках антироссийских санкций "на счетах было заморожено более 140 миллионов злотых".

Он отметил, что в настоящее время правительство ведет работу над изменениями в Конституции, чтобы иметь возможность конфисковать данные средства: "Заморозить средства можно, и мы это делаем, в то время как их нельзя передать в пользу, например, жертв российского нападения на Украину".