Зеленский заявил, что из-за войны в Украине на страны мира надвигается голод

Война против Украины может привести к голоду в различных странах мира, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед депутатами парламента Италии.

Украинский лидер призвал итальянских законодателей оказать Украине помощь в борьбе с Россией и отметил, что российские войска продолжают разрушать украинские города и уничтожать мирных жителей. Он подчеркнул, что последствия этой войны скоро будут ощущаться во всем мире. «Для российских войск Украина – ворота в Европу, куда они и хотят ворваться, но варварство должно быть остановлено», – цитирует главу государства «Голос Америки».

Зеленский отметил, в частности, угрозу голода, надвигающегося на ряд стран, поскольку Украина всегда была одним из крупнейших экспортеров продовольствия: «…Как мы можем сеять под обстрелами российской артиллерии?».