Генсек ООН призвал к немедленным переговорам по Украине

Войну в Украине невозможно выиграть, «рано или поздно ей придется переместиться с поля боя за стол переговоров», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Даже если Мариуполь падет, Украина не может быть завоевана город за городом, улица за улицей, дом за домом, - заявил он. – На столе переговоров достаточно для того, чтобы сейчас прекратить военные действия... и начать серьезные переговоры», - приводит слова Гутерриша BBC.

«Сколько украинцев и русских будет убито, прежде чем все поймут, что в этой войне нет победителей – только проигравшие?» - спрашивает он.

По словам генсека ООН, после эпидемии коронавируса и на фоне войны «во всем мире ощущаются последствия стремительного роста цен на продовольствие, энергию и удобрения, угрожающие перерасти в глобальный кризис голода».