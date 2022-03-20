Предложение исключить Россию из G20 получило «положительную реакцию»
Польша заявила, что предложила исключить Россию из группы крупнейших мировых экономик G20, и что предложение получило «позитивную реакцию» администрации США, сообщает Reuters.
По словам министра экономического развития Польши Петра Новака, вопрос об исключении обсуждался на встречах, состоявшихся в Вашингтоне на прошлой неделе.
«Во время встреч, в том числе с (министром торговли США) Джиной Раймондо, мы выступили с предложением исключить Россию из G20, что было встречено положительным откликом и одобрением, и вопрос подлежит передаче президенту Байдену», - заявил Новак.