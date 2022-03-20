Беларусь готовится к вторжению в Украину

«Вероятность того, что Беларусь вступит в конфликт, растет, президенту Путину нужна поддержка», - сказал на условиях анонимности военный представитель Североатлантического альянса.

В ближайшее время Беларусь может присоединиться к войне России против Украины. По крайней мере, так считают представители США и НАТО, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Источник в белорусской оппозиции сообщил в то же время, что боевые подразделения готовы в ближайшие дни развернуться на территории Украины. По данным разведки НАТО, власти Беларуси подготавливают почву для оправдания белорусского вторжения.

Предположительно окончательное решение об участии Беларуси в войне будет приниматься в Москве, пока нет доказательств того, что белорусские подразделения находятся в Украине.

«Дело не в том, чего хочет Александр Лукашенко. Вопрос в том, хочет ли Путин еще одну нестабильную страну в регионе? Вмешательство дестабилизирует Беларусь», - добавил чиновник НАТО.

Компания Maxar (компания космических технологий, которая специализируется на производстве спутников связи, наблюдения Земли, радаров и обслуживания на орбите, спутниковой продукции и сопутствующих услуг) опубликовала новые снимки из Гомельской области Беларуси. Вооруженные силы Украины оценивают вероятность вторжения Беларуси в Украину как достаточно высокую.