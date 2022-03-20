Евросоюз в ближайшее время вряд ли введет запрет на российскую нефть

Евросоюз (ЕС) в обозримом будущем вряд ли введет полный запрет на поставки российской нефти из-за войны в Украине, сообщила телекомпания CNBC со ссылкой на источники из числа европейских чиновников.

Отмечается, что несмотря на наличие среди европейских стран тех, которые настаивают на запрете поставок энергоносителя из России, консенсус по этому вопросу сейчас маловероятен.

Один из источников телекомпании сообщил, что лишь меньшинство стран поддерживают идею введения эмбарго на российскую нефть. Другой источник подчеркнул, что обсуждение по этому вопросу ведется, однако решения вряд ли стоит ждать на текущей неделе.