Глава МИД Греции готов лично сопровождать гуманитарную миссию в Мариуполь
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас планирует лично сопровождать гуманитарную миссию в Мариуполь, сообщает Interfax Украина.
«Я планирую сопровождать миссию лично в координации с главой Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером, с которым мы уже контактируем», - заявил Дендиас.
Глава дипведомства также направил официальную ноту с просьбой о содействии украинской стороне и ноту с просьбой не препятствовать отправке гуманитарной помощи – российской стороне.