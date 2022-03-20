Глава МИД Греции готов лично сопровождать гуманитарную миссию в Мариуполь

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас планирует лично сопровождать гуманитарную миссию в Мариуполь, сообщает Interfax Украина.

«Я планирую сопровождать миссию лично в координации с главой Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером, с которым мы уже контактируем», - заявил Дендиас.

Глава дипведомства также направил официальную ноту с просьбой о содействии украинской стороне и ноту с просьбой не препятствовать отправке гуманитарной помощи – российской стороне.