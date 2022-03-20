Дочь актера Машкова выступила за мир. Отец потребовал «быть хорошей россиянкой»

По словам 36-летней Марии, она шокирована происходящим, после того как ее отец выступил на митинге в поддержку войны в Лужниках, она созвонилась с ним, и убедилась в его позиции.

«То, что происходит сейчас, это просто невообразимо. И факт, что так много русских, включая моего отца, верят, что это насилие хоть как-то оправданно, разбивает мне сердце. Но, конечно, это нельзя сравнить с тем, что сейчас испытывают украинские люди, умирая. Я говорила со своим отцом вчера по телефону, и теперь я в это верю, к сожалению», - сказала дочь актера, слова которой приводит РБК-Украина.

Она отказалась говорить за отца, но рассказала: «Он попросил меня вернуться в Россию немедленно, быть с дочерьми, быть хорошей россиянкой, попросить прощения за предательство, быть с россиянами и помогать бороться с украинскими нацистами». Актриса ответила отцу отказом, и не уверена, что теперь сможет вернуться в Москву.