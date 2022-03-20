Британия предоставила Украине более 4 тысяч противотанковых комплексов

Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины более 4000 противотанковых ракетных комплексов NLAW, чтобы помочь в борьбе с Россией, говорится в сообщении Минобороны Британии в Twitter.

"У Великобритании достаточно систем вооружения, чтобы защитить национальную безопасность и выполнить наши обязательства перед НАТО. Это включает широкий спектр разнообразных систем", - говорится в сообщении.

В министерстве также прокомментировали видео российских пранкеров, позвонивших главе ведомства Бену Уоллесу и пытавшихся выдать себя за украинского премьера Дениса Шмыгаля: "Это видео, как и большинство российской пропаганды, призвано скрывать и манипулировать правдой. Людям следует очень скептически относиться к тому, чтобы сообщать о любых фрагментах этих фальсифицированных российским государством видео и принимать их как настоящие", - говорится в сообщении.