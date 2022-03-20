Все же войска НАТО могут вступить в Украину… Дания готова!

Дуда собирается озвучить это предложение на саммите Альянса 24 марта в Брюсселе. «Президент Анджей Дуда едет на саммит НАТО в Брюсселе, где вместе с правительством представит предложение по миротворческой миссии в Украине», - отметили журналисты.

Президент Польши Анджей Дуда предложит НАТО ввести в Украину миротворцев. Об этом сообщило польское издание kronika24.pl.

Министерство обороны Польши работает над соответствующим документом.

Польское издание Wprost пишет, что миротворческая миссия НАТО в Украине может насчитывать до 10 тысяч солдат из стран, входящих в Североатлантический альянс. «Дуда не желает акцентировать внимание на документе от Минобороны, пока США не дадут «зеленый свет»», - подчеркнули журналисты.

До саммита НАТО предложение об отправке миротворцев в Украину должен утвердить президент США Джо Байден.

Польская газета Rzeczpospolita отметила, что правительства Дании и Литвы должны быть готовы отправить солдат в Украину в рамках миротворческой миссии.

По информации Rzeczpospolita, задачи миссии будут заключаться в следующем: обеспечение безопасности гуманитарных грузов и гуманитарных коридоров; охрана колонн с гуманитарной помощью; помощь в эвакуации мирных жителей из районов, где ведутся боевые действия; создание бесполетных зон над гумкоридорами и крупными городами Украины для защиты гражданских от воздушных атак.

Ранее министр обороны Дании Мортен Бедсков заявил, что Дания готова направить в Украину миротворцев, если будет начата соответствующая миротворческая миссия, сообщало APnews. Он подчеркнул, что благодаря своему многолетнему опыту датские миротворцы помогут остановить войну в Украине.

«Если миротворческая миссия будет начата, Дания готова присоединиться к ней. У нас много опыта в участии в миротворческих местах, поэтому мы сможем помочь», – сказал Бедсков.