Вооруженный ножом мужчина напал на работницу автомобильной заправки в торговом комплексе BIG на Дерех Хеврон в Беэр-Шеве. Женщина получила тяжелое ранение и потеряла сознание. Позднее парамедики констатировали ее смерть.

Четверо израильтян убиты, еще несколько получили во вторник ранения различной степени тяжести в результате нападения, которое совершил вооруженный ножом израильский араб в торговом центре в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Об этом сообщает израильская государственная радиостанция Kan.

Террорист выехал с АЗС и сбил на дороге велосипедиста. Потом он выскочил из машины и побежал к соседнему торговому центру One, где ранил еще нескольких человек. Трое пострадавших поступили в больницу «Сорока» в критическом состоянии. Там медики констатировали их смерть. Еще две женщины находятся в тяжелом состоянии.

Один из полицейских, прибывших на место теракта, узнал, что одна из погибших его жена.

По данным Kan, нападение совершил 33-летний житель арабской деревни Хура, имеющий израильское гражданство, который отбывал ранее тюремный срок за участие в террористической организации. Нападавший был нейтрализован ответным огнем на месте происшествия. Kan указывает, что огонь по террористу открыл прохожий, от полученных ранений нападавший умер.

Канцелярия премьер-министра Израиля Нафтали Беннета сообщила, что глава кабмина "получает информацию и в данный момент проводит совещание с министром внутренней безопасности и генеральным инспектором полиции".