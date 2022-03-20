В Европе заморозили капиталы российских олигархов

Италия заморозила активы российских олигархов на общую сумму около 880 млн долларов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление премьер-министра Италии Марио Драги.

Нидерланды, как передает CNN со ссылкой на письмо Минфина страны, заморозили около 431 млн долларов российских активов. При этом в министерстве отметили, что ожидаются дальнейшие заморозки активов.

Польша заморозила на счетах на своей территории около 33 млн долларов. Об этом пресс-секретарь правительства Петр Мюллер сообщил в твиттере.

Ранее Франция заморозила средства Центробанка России на сумму 22 млрд евро, а также счета и недвижимость частных лиц, попавших под санкции.