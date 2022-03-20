«Проводим интенсивные консультации»: Эрдоган о контактах с Путиным и Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает контактировать с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
«Турция с самого начала кризиса в Украине заняла ясную позицию, мы призываем к здравому смыслу и хотим, чтобы напряженность снизилась. Мы проводим интенсивные консультации, чтобы этого добиться. Я продолжаю поддерживать контакты с Зеленским и Путиным», - заявил глава турецкого государства в Анкаре по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.