В Шуше не переименовывали улицу Мамед Эмина Расулзаде
Информация о переименовании в Шуше улицы имени Мамед Эмина Расулзаде не соответствует действительности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Шушинского государственного заповедника Заур Гасанов.
Отметим, что ранее в социальных сетях распространилась информация о переименовании улицы Мамед Эмина Расулзаде в Шуше в улицу Мустафы Кемаля Ататюрка.
«В городе имеются улицы, носящие имена обоих исторических личностей. Никаких изменений не было», - сказал он.