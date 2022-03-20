Российские военные уничтожили склады украинской армии

Вооруженные силы РФ уничтожили несколько украинских военных складов, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«22 марта были нанесены удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по военным объектам Украины. Уничтожены крупные склады горюче-смазочных материалов украинских войск в населенных пунктах Лисичанск и Краматорск, склад ракетно-артиллерийского вооружения в Дружковке и склады с боеприпасами в Надеждинке и Новоалександровке», - цитирует Конашенкова ТАСС.

По его словам, оперативно-тактическая и армейская авиация поразили 83 военных объекта Украины. «Среди них четыре командных пункта, четыре зенитных ракетных комплекса, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 68 мест скопления боевой техники», - добавил он.