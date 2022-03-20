Российские войска ударили по украинскому Павлограду: есть погибший
Российские войска нанесли ракетный удар по Павлограду (Днепропетровская область), сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
«Ракетные удары в Павлограде. Уничтожена железнодорожная станция «Павлоград-2». Разрушено железнодорожное полотно и рельсы. Сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. Погиб один человек. Движение через станцию остановлено на неопределенное время», - говорится в сообщении.