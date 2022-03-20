Беларусь обвинила украинских дипломатов в шпионаже

Белорусские силовики «ликвидировали» действовавшую в Минске «резидентуру Украины», сообщают белорусские СМИ со ссылкой на замначальника Следственного управления КГБ страны Константина Бычека.

Речь идет об украинском посольстве в Минске, по меньшей мере 10 сотрудников которого – почти половина всего штата украинской дипмиссии – являлись, по словам Бычека, «кадровыми сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы внешней разведки Украины».

«[Это] является беспрецедентным даже для дипмиссий крупных государств и свидетельствует о выборе Украиной курса на проведение агрессивной разведывательной деятельности в отношении нашей страны вопреки нормальным дипломатическим отношениям», - цитирует представителя белорусского КГБ издание «Виртуальный Брест».

Бычек также добавил, что «под дипломатическим прикрытием» посольские сотрудники вербовали в Беларуси информаторов и лично собирали секретную информацию, «в том числе в отношении белорусских военных объектов».