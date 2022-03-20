Французский нефтяной гигант сворачивает работу в России
Компания TotalEnergies начинает постепенную приостановку своей работы в России. В частности, она останавливает инвестиции в проект «Арктик СПГ-2», передает «МК».
«Учитывая ухудшение ситуации в Украине и наличие альтернативных источников поставки в Европу, TotalEnergies в одностороннем порядке решила не заключать и не возобновлять контракты на закупку российских нефти и нефтепродуктов, чтобы как можно быстрее и не позднее 2022 года прекратить все закупки российской нефти и нефтепродуктов», – заявили в компании.