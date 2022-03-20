США и Евросоюз ужесточат санкции против России

США и Евросоюз ужесточат санкции против РФ по итогам предстоящего визита Байдена в Брюссель, сообщил Белый дом.

ТАСС сообщает, что США и Евросоюз обсудят в ходе визита Байдена в Брюссель долгосрочную корректировку расстановки сил на восточном фланге НАТО.

Также Байден не будет добиваться в ходе визита в Брюссель немедленного отказа ЕС от российских энергоресурсов.

США и ЕС объявят в ходе визита Байдена о совместных действиях по сокращению зависимости Европы от газа из РФ, заявили в Белом доме.