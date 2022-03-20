Российские войска обстреляли Киев: есть погибший
В результате обстрела российскими войсками Оболонского района Киева умер один человек, еще трое получили ранения, говорится в сообщении Военной администрации Киева.
«Сводка за сегодня: удар по Оболони: загорелись 2 дома, 1 грузовик; 1 умерший, трое раненых», - сообщили в ВА.
Отмечается, что сегодня одна ракета «Смерч» упала в Днепр, в результате никто не пострадал. Также по данным администрации, за все 27 дней войны в Киеве повреждено: 72 многоэтажки, 6 частных домов, 11 школ, 5 детских садов.