Пентагон заявил о военных успехах Украины на фронте

Так, согласно источнику, в Пентагоне «начинают видеть признаки способности и готовности украинцев вернуть себе территорию, которую взяли россияне». В этой связи указываются на бои в районе Изюма под Харьковом и попытки освободить Херсон.

В Пентагоне состоялся регулярный анонимный брифинг, посвященный состоянию конфликта в Украине. Все последние дни на таких брифингах говорили, что почти ничего не изменилось, но на этот раз было довольно много новостей. Об этом сообщает BBC со ссылкой на свой анонимный источник, служащий в Пентагоне.

Далее, на брифинге говорилось, что у россиян осталось уже меньше 90% сил и средств, собранных до начала вторжения. При этом российская армия продолжает испытывать трудности с тыловым обеспечением.

Американское Министерство обороны наблюдает признаки, что россияне не могут заправлять топливом корабли. Среди российских служащих есть случаи обморожения из-за отсутствия необходимой экипировки.

По поводу возможных российских подкреплений более вероятным в Пентагоне видится вариант, что батальонные тактические группы в первую очередь будут перебрасывать на украинский фронт из других стран, а затем уже из других регионов России.

Пентагон за последнюю неделю видел «четкие доказательства» того, что российская армия преднамеренно и сознательно целилась в гражданскую инфраструктуру. Есть и признаки других действий, которые можно квалифицировать как военные преступления. Американские военные участвуют в расследованиях (в американских СМИ сообщалось, что расследованием российских военных преступлений в Украине ведает Госдепартамент)

В Азовском море находятся семь российских военных кораблей, они с высокой вероятностью обстреливали Мариуполь. В Черном море остается 21 российский военный корабль.