Кремль: «Спецоперация» идет по плану, нет никакой оккупации Украины

«Специальная военная операция» в Украине идет в соответствии с заранее поставленными задачами и планами. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью телекомпании CNN, передает ТАСС.

«Она идет строго в соответствии с поставленными заранее планами и задачами», - указал пресс-секретарь президента РФ, говоря по-английски.

Отвечая на соответствующий вопрос ведущей, Песков подчеркнул, что «никто с самого начала не думал, что «спецоперация в Украине» займет пару дней». «Это серьезная операция с серьезными целями», - отметил пресс-секретарь российского лидера.

Также Песков сообщил, что главная цель действий российских военных в Мариуполе заключается в «очищении города от националистических подразделений». По его словам, часть украинцев сотрудничает с российскими военными.

Песков заявил, что «оккупация Украины не является целью специальной военной операции РФ».