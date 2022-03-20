В России «легли» сайты Кремля и правительства

Вебсайты Кремля и правительства России не работают из-за кибератаки хакеров, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на заявления аккаунта Anon2World и экономиста Андерса Аслунда в Twitter.

Согласно информации, хакеры утверждают, что они стоят за атакой на российские правительственные вебсайты.

Экономист Аслунд, в свою очередь отметил, что российские спецслужбы так и не сумели настроить защиту от кибератак, что свидетельствует о некомпетентности российских властей.