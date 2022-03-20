Экс-корреспондент Первого канала рассказала, что уволилась из-за войны в Украине

Жанна Агалакова, до недавнего времени международная корреспондентка российского государственного «Первого канала», впервые после увольнения в начале марта публично высказалась о причинах, подтолкнувших ее к этому шагу. Агалакова провела пресс-конференцию в офисе «Репортеров без границ» в Париже. Заявления бывшей корреспондентки «Первого канала» также распространил Twitter-аккаунт организации.

Как передает французское международное радио RFI, Агалакова уточнила, что подала заявление об уходе 3 марта (когда вернулась в Париж из Милана, где ее застало начало войны), а затем две недели передавала дела. В последние годы Агалакова работала в бюро «Первого канала» в Париже и Нью-Йорке.

Во время пресс-конференции она назвала совершаемое Россией войной. Агалакова также назвала «большой ложью» характеризацию украинского государства как нацистов.