Экс-корреспондент Первого канала рассказала, что уволилась из-за войны в Украине
Жанна Агалакова, до недавнего времени международная корреспондентка российского государственного «Первого канала», впервые после увольнения в начале марта публично высказалась о причинах, подтолкнувших ее к этому шагу. Агалакова провела пресс-конференцию в офисе «Репортеров без границ» в Париже. Заявления бывшей корреспондентки «Первого канала» также распространил Twitter-аккаунт организации.
Как передает французское международное радио RFI, Агалакова уточнила, что подала заявление об уходе 3 марта (когда вернулась в Париж из Милана, где ее застало начало войны), а затем две недели передавала дела. В последние годы Агалакова работала в бюро «Первого канала» в Париже и Нью-Йорке.
Во время пресс-конференции она назвала совершаемое Россией войной. Агалакова также назвала «большой ложью» характеризацию украинского государства как нацистов.
Журналистка отметила, что давно испытывала сомнения по поводу работы на пропагандистском телеканале: «Я думала, что сообщая о жизни в Европе – и особенно в Париже – я смогу избежать пропаганды. Я не лгала, каждый факт был реальным. Но возьми реальные факты, смешай их, и получишь большую ложь».
По словам Агалаковой, многие сотрудники государственных СМИ в России разделяют ее позицию, но далеко не все могут поступить так же, как она.
После начала боевых действий в Украине журналисты федерального телевидения стали увольняться в знак несогласия с военной пропагандой: с НТВ ушли телеведущая Лилия Гильдеева и корреспондент в ЕС Вадим Глускер, а с Первого канала – корреспондентка во Франции Жанна Агалакова.