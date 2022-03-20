В Украине отреагировали на обвинения в шпионаже украинских дипломатов в Беларуси

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на обвинения Комитета государственной безопасности Беларуси в сторону сотрудников украинского посольства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Украины Олега Николенко.

«Белорусская сторона записала в «шпионы» сотрудников украинского посольства в Минске, которые официально представляют разные ведомства Украины... До войны эти люди проводили сотни встреч с официальными представителями Беларуси. Такую деятельность вряд ли можно назвать «под прикрытием». Рассчитываем, что конечной целью этой провокации не является усиление антиукраинской истерии в Беларуси, дабы оправдать поддержку вооруженной агрессии России против Украины», - написал Николенко в Facebook.

Кроме того, белорусская сторона выложила персональные данные этих сотрудников в широкий доступ.

«Оставляем за собой право на ответ на такие недружественные действия Беларуси», - подчеркнул Николенко.