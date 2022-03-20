Накануне Министерство внутренних дел Украины сообщило о задержанных в стране российских диверсантах, подавляющее большинство которых являются гражданами Украины.

По данным министра внутренних дел Дениса Монастырского, за 25 дней российского вторжения в Украине зарегистрировано 1 271 преступление против национальной безопасности. Из них 922 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность границы, 244 - за государственную измену, 48 - за диверсионные преступления и 57 - за другие.

"Кое-кто из задержанных приехал с временно оккупированных территорий или из других стран. У кого-то - только вид на жительство. Кое-кто якобы постоянно находился в Украине, но когда-то пересекал границу с Россией, где и был завербован, а впоследствии вернулся выполнять задачи своих хозяев", - приводит УНИАН слова главы украинского МВД.