Офис президента Украины надеется, что Цзиньпин поговорит с Зеленским

Глава Офиса президента Андрей Ермак надеется на телефонный разговор главы КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил на выступлении перед Королевским институтом международных отношений Chatham House.

«Ведущие страны Запада и Востока должны найти общий язык по противодействию России. Китай является одним из таких мировых лидеров. Киев надеется, что Пекин сможет сыграть более заметную роль в прекращении этой войны. Мы с нетерпением ждем разговора Си Цзиньпиня с Владимиром Зеленским», - цитирует Ермака «Украинская правда».