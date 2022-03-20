Зеленский примет участие в саммите НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО 24 марта в видеоформате. Об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров, передает «Европейская правда».
«Украина будет там принимать активное участие. Как именно, мы пока еще определяем. Как минимум это будет обращение президента, как максимум – полноценное участие, естественно, в видеоформате. О формате участия станет известно в ближайшие дни», - сказал Никифоров.