В четверг в Брюсселе объявят о новых санкциях против России

Президент США Джо Байден примет участие в экстренном саммите НАТО в бельгийской столице, а затем посетит Польшу, сообщил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает «Голос Америки».

По его словам, о дополнительных санкциях против России и об ужесточении уже введенных санкций будет объявлено в четверг в Брюсселе по итогам встречи президента Байдена и лидеров Евросоюза. Также в Брюсселе пройдет экстренный саммит НАТО, на котором будет объявлено о совместных действиях по укреплению энергетической безопасности в Европе.

Отмечается, что Байден намерен скоординировать с союзниками следующий этап военной помощи Украине. Кроме того, ожидается, что Байден объявит о дальнейших действиях США в сфере помощи беженцам и гражданскому населению Украины.

В поездке в Европу президента будет сопровождать глава Пентагона Ллойд Остин. Посетив Брюссель, они направятся в Польшу, где встретятся с дислоцированными в этой стране американскими военными. Также запланирована встреча Байдена с польским коллегой Анджеем Дудой.