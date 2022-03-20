Глава Офиса Зеленского призвал Евросоюз предоставить Украине системы ПВО

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что российское руководство понимает только язык силы и всегда путает миролюбие со слабостью. Об этом он сказал на выступлении перед Королевским институтом международных отношений Chatham House.

В ходе выступления глава Офиса президента обратился к европейским партнерам. «Украинским военным для перехода в полноценное наступление на российскую армию может понадобиться больше вооруженных ресурсов. Хочу спросить наших европейских партнеров: так какие вы на самом деле? Вы миролюбивы или слабы? Или вы дадите нам наконец-то оружие, которое позволит Украине остаться независимым суверенным государством в международно признанных границах? Вы наконец откроете нам полноценный ленд-лиз? Будете ли впредь с беспокойством смотреть, как превращаются в обломки наши города?», - цитирует Ермака РБК-Украина.