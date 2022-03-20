Глава Офиса Зеленского призвал Евросоюз предоставить Украине системы ПВО
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что российское руководство понимает только язык силы и всегда путает миролюбие со слабостью. Об этом он сказал на выступлении перед Королевским институтом международных отношений Chatham House.
В ходе выступления глава Офиса президента обратился к европейским партнерам. «Украинским военным для перехода в полноценное наступление на российскую армию может понадобиться больше вооруженных ресурсов. Хочу спросить наших европейских партнеров: так какие вы на самом деле? Вы миролюбивы или слабы? Или вы дадите нам наконец-то оружие, которое позволит Украине остаться независимым суверенным государством в международно признанных границах? Вы наконец откроете нам полноценный ленд-лиз? Будете ли впредь с беспокойством смотреть, как превращаются в обломки наши города?», - цитирует Ермака РБК-Украина.
Он призвал Евросоюз закрыть небо над Украиной, или дать дальнобойные системы ПВО.
«Ваш страх эскалации питает агрессию. Ваша решимость сдержит ее. Четко артикулирована позиция. Мы будем сбивать самолеты, которые являются орудием террора. Мы будем уничтожать те средства российской ПВО, которые будут атаковать нашу воздушную полицию – вот, что нам нужно», - сказал Ермак.