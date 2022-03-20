В Харьковской области украинские военные отбили атаку российских войск

На Харьковщине ВСУ отбили атаку российских войск, применивших боевые вертолеты, заявил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

«Харьковщина доказала, что позиций не сдаст. ВСУ уверенно идут к победе и отражают атаки. Сегодня россияне решили проверить наши войска боевыми вертолетами К-52. Вооруженные силы Украины нападение успешно отбили. Понимая, что битву за Харьков они проиграли, россияне пытаются сконцентрировать войска возле Изюма. Мы не допускаем их продвижения», - отметил он.

Синегубов также сообщил, что сегодня днем российские военные обстреляли город Лозовую: «По информации Штаба обороны, зафиксировали и ракетные удары. Есть пострадавшие среди мирных жителей, последняя информация – пострадали 8 гражданских, по меньшей мере 20 поврежденных домов! Россияне обстрелами повредили котельные, объекты гражданской инфраструктуры, в частности школу и детсад».