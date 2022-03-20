В Херсоне россияне хотят ввести в оборот рубли

Российские военные с 1 апреля «планируют вводить в оборот рубли», сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook.

По его словам, россияне намерены заставлять принимать рубли в магазинах и, вероятно, выплачивать в них зарплаты «новой администрации».

«Думаю, в конце концов дойдет дело и до рублевых зарплат в действующих бюджетных и коммунальных учреждениях. Понемногу Херсонскую область втягивают в рублевую зону», - заявил депутат и призвал игнорировать расчет в рублях.