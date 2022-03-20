Десятки тысяч IT-специалистов уезжают из России
Россию в апреле могут покинуть 70-100 тысяч IT-специалистов. Такой прогноз дали в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).
«Первая волна – 50-70 тысяч человек уехали уже. Сдерживает вторую волну только то, что там дорогие билеты, жилье выросло, русских никто не ждет, и нет финансовой связности, невозможно транзакции проводить. Но вторая волна точно будет, по нашему прогнозу, от 70 тысяч до 100 тысяч человек в апреле уедут. Это только айтишники», - сообщил глава РАЭК Сергей Плуготаренко на заседании «Развитие IT-отрасли в условиях санкций» в Госдуме.