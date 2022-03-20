Из-за войны в Украине: Египет вводит режим жесткой экономии

Правительство Египта ввело режим жесткой экономии бюджета до завершения российско-украинской войны. Об этом сообщил во вторник его официальный представитель Надер Саад.

Правительство Египта утвердило на заседании во вторник проект бюджета страны на 2022-2023 финансовый год (начнется 1 июля). По словам Саада, проект бюджета, который будет представлен парламенту, подлежит реструктуризации. «Он характеризуется применением максимальной финансовой дисциплины и расходами в минимальных пределах, за исключением социальной отрасли», - указал он, передает ТАСС.

В интервью телеканалу Al Hayat TV Саад рассказал, что подлежат сокращению статьи расходов, не касающиеся образования, здравоохранения и государственных программ в сфере социальной защиты населения. Введение режима жесткой экономии чиновник объяснил «украинским кризисом».

В последние три недели в Египте зафиксирован рост цен на основные продукты питания, что ретейлеры объясняют в первую очередь ростом цен на энергоносители на мировом рынке вследствие российско-украинской войны. Накануне в стране было объявлено об установлении фиксированных цен на несубсидируемый государством хлеб, который составляет основу рациона египтян, во избежание их неконтролируемого роста.