Китай решил не предоставлять России военную помощь

Власти США в настоящее время не видят свидетельств оказания Китаем какой-либо военной помощи России, но не знают, как дальше будет развиваться ситуация, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

«Я не могу делать прогнозов относительно дальнейшего. Я могу сказать, что <...> после разговора президента [США Джо Байдена] с [председателем КНР] Си Цзиньпином мы не видели предоставления Китаем вооружений России. Но мы, конечно, внимательно следим за этим. Мы продолжим следить за этим», - цитирует Салливана ТАСС.

По его словам, Байден в разговоре с Си Цзиньпином «ясно дал понять, какие будут последствия» в случае оказания китайской стороной военной помощи России.

Салливан добавил, что Байден во время предстоящей встречи с союзниками США по НАТО намерен обсудить «потенциальное участие Китая в конфликте в Украине».