Под Мариуполем убит командир российских морпехов
Под Мариуполем украинские бойцы ликвидировали командира 810-й бригады морской пехоты российской армии полковника Алексея Шарова. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет украинский офицер Анатолий Штефан в Twitter.
Штефан отметил: «Командир 810-й гвардейской отдельной ордена Жукова бригады морской пехоты гвардии полковник Алексей Шаров (в Мариуполе). Заблудился на «учениях» но уже правильно вернется домой».
Командир 810-ой гвардейской отдельной ордена Жукова бригады Морской пехоты гвардии полковник Алексей Шаров (в Мариуполе).— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) March 22, 2022
Заблукав на "навчаннях" але вже правильно повернеться до дому.
Слава Нації 🇺🇦
Смерть ворогам 🔥
Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/JPeXUPmSUn