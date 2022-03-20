Под Мариуполем убит командир российских морпехов

Под Мариуполем украинские бойцы ликвидировали командира 810-й бригады морской пехоты российской армии полковника Алексея Шарова. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет украинский офицер Анатолий Штефан в Twitter.

Штефан отметил: «Командир 810-й гвардейской отдельной ордена Жукова бригады морской пехоты гвардии полковник Алексей Шаров (в Мариуполе). Заблудился на «учениях» но уже правильно вернется домой».