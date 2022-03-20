В Киеве завели дело против российских журналистов Киселева и Скабеевой

Украинская генпрокуратура завела дело против российских журналистов Дмитрия Киселева и Ольги Скабеевой по обвинению в призывах к нарушению территориальной целостности Украины.

«При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора гражданам Российской Федерации Дмитрию Киселеву и Ольге Скабеевой сообщено о подозрении в совершении призывов к нарушению территориальной целостности Украины по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия», – цитирует сообщение офиса генпрокурора Украины РИА Новости.

По информации ведомства, Киселев и Скабеева в телеэфирах неоднократно оправдывали вторжение России в Украину. Санкция статьи предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.