Зеленский заявил о разгроме российских военных в Чернобаевке

Украинские войска разгромили российских военных в Чернобаевке (поселок городского типа в Херсонской области Украины), говорится в обращении президента Владимира Зеленского.

«Наши Вооруженные силы сегодня порадовали: снова Чернобаевка... снова сбитые российские самолеты, особенно важно – бомбардировщик над Мариуполем. И так будет с каждым, кто убивает наших людей, мирных людей на нашей мирной земле», - отметил президент Украины.

Президент Украины обратился к российским летчикам со словами: «Убийство гражданских – это преступление. Точка. И вы будете отвечать любым способом. Сегодня или завтра – это менее важно. Главное – что неизбежно».