Заминированный рейс «Турецких авиалиний» из Москвы в Стамбул

Румынские истребители 22 марта поднялись в воздух для сопровождения пассажирского самолёта, следовавшего из Москвы в Стамбул. Причиной послужило сообщение о бомбе на борту лайнера, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.

Для истребителей воздушной полиции эта миссия оказалась новой. Они сопровождали рейс Turkish Airlines в воздушном пространстве страны.

Истребители взлетели в 18:58 мск и находились рядом с пассажирским самолётом до 19:24.

Согласно заявлению пресс-службы румынского военного ведомства, миссия проходила в условиях максимальной безопасности.