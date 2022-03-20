Заминированный рейс «Турецких авиалиний» из Москвы в Стамбул
Румынские истребители 22 марта поднялись в воздух для сопровождения пассажирского самолёта, следовавшего из Москвы в Стамбул. Причиной послужило сообщение о бомбе на борту лайнера, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.
Для истребителей воздушной полиции эта миссия оказалась новой. Они сопровождали рейс Turkish Airlines в воздушном пространстве страны.
Истребители взлетели в 18:58 мск и находились рядом с пассажирским самолётом до 19:24.
Согласно заявлению пресс-службы румынского военного ведомства, миссия проходила в условиях максимальной безопасности.