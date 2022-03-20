Украинская армия хочет освободить Херсон

Газета New York Times проанализировала спутниковые снимки аэродрома в Херсоне, известного как Чернобаевка, и обнаружила, что российских военных вертолетов там больше передает BBC.

На коммерчески доступных снимках компании Planet Labs от 16 марта на аэродроме видны вертолеты. На снимках от 21 марта их уже нет. New York Times также верифицировала видео из Twitter от 18 марта, на котором видно, как буксируют вертолет.