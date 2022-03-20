Украинская армия хочет освободить Херсон
Газета New York Times проанализировала спутниковые снимки аэродрома в Херсоне, известного как Чернобаевка, и обнаружила, что российских военных вертолетов там больше передает BBC.
На коммерчески доступных снимках компании Planet Labs от 16 марта на аэродроме видны вертолеты. На снимках от 21 марта их уже нет. New York Times также верифицировала видео из Twitter от 18 марта, на котором видно, как буксируют вертолет.
Don’t mess with Chernobaivka @HuSnizhne @666_mancer @TarasChmut @go2the5dogs pic.twitter.com/lMn5V8VjRt— Херсонський Кавун (@serg_south) March 18, 2022
Украинская авиация и артиллерия в последние дни несколько раз атаковала аэродром в Чернобаевке, служивший стратегической базой подвоза войск для наступления на Николаев.
Опрошенные газетой военные эксперты говорят, что эвакуация аэродрома - еще одно свидетельство провала российского наступления на этом направлении. Украинские официальные лица говорят, что армия страны развивает контрнаступление с целью освобождения Херсона от российской оккупации.
Russia has withdrawn most of its helicopters from a strategic airport in Kherson, Ukraine, according to satellite images analyzed by The New York Times, in what experts said could be a sign of Russian military setbacks in the south of the country. https://t.co/sTMi26YW2z— The New York Times (@nytimes) March 22, 2022