Зеленский о переговорах с Москвой: «Проходят сложно, скандально, но идем вперед»

Очень сложно, порой скандально, но шаг за шагом идем вперед. Так охарактеризовал президент Украины Владимир Зеленский переговоры Киева и Москвы. Об этом украинский лидер сообщил в своем видеообращении к украинцам, передает УНИАН.

По словам Зеленского, Украина продолжает работать на разных уровнях. В частности, ради того, чтобы побудить Россию к миру и прекращению войны.