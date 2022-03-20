Зеленский о переговорах с Москвой: «Проходят сложно, скандально, но идем вперед»
Очень сложно, порой скандально, но шаг за шагом идем вперед. Так охарактеризовал президент Украины Владимир Зеленский переговоры Киева и Москвы. Об этом украинский лидер сообщил в своем видеообращении к украинцам, передает УНИАН.
По словам Зеленского, Украина продолжает работать на разных уровнях. В частности, ради того, чтобы побудить Россию к миру и прекращению войны.
«Работают украинские представители на переговорах, которые продолжаются фактически ежедневно. Это сложно очень. Порой - скандально. Но шаг за шагом идем вперед», - подчеркнул президент, поблагодарив всех международных посредников.
Глава украинского государства напомнил, что на этой неделе должны состояться три важных саммита: «Большой семерки», НАТО и ЕС. "Новые пакеты санкций, новая помощь. Будем работать, будем бороться как только мы можем. До последнего. Храбро и открыто. На всех этих площадках. С полной энергией. На результат. Со всеми нашими силами. И не устанем. Отдохнем, когда победим. А это точно будет», - подчеркнул Зеленский.