Пентагон назвал опасными слова Пескова о ядерном оружии

Министерство обороны США прокомментировало заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Россия может применить ядерное оружие, если «есть угроза самому существованию нашей страны, оно может быть использовано в соответствии с концепцией».

Ранее в интервью CNN, когда ведущая телеканала Кристиан Аманпур спросила пресс-секретаря президента РФ, при каких условиях Владимир Путин задействовал бы свой ядерный арсенал, Песков ответил: «Если есть угроза самому существованию нашей страны, оно может быть использовано в соответствии с концепцией».

Комментируя эти слова, Джон Кирби сказал: «Это не то, как должна действовать ответственная ядерная держава».

При этом представитель Пентагона добавил, что в ведомстве пока не видят ничего, что заставило бы их изменить свою стратегическую позицию сдерживания.

Отметим, что еще 27 февраля президент РФ Владимир Путин привел ядерные силы России в состояние особой боевой готовности, однако представители министерств обороны Запада заявили, что не видят каких-либо существенных признаков мобилизации российских стратегических бомбардировщиков, ракет и подводных лодок.