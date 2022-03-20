Канцлер Германии призывает ввести эмбарго на российские углеводороды

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что европейские санкции в отношении России должны быть не краткосрочной мерой, а иметь более продолжительный сценарий. По его мнению, самым эффективным будет запрет продажи Россией углеводородов.

Канцлер особо подчеркнул необходимость положить как можно скорее конец германской зависимости от импорта российских нефти, газа и угля.

«Европа, вместе со своими друзьями, ввела невиданные по своей жесткости в отношении столь крупной страны санкции. И видно, что они оказывают воздействие, - сказал Шольц на пресс-конференции в Берлине. – В рамках этого мы также думаем об инструментах, которые оказывали бы такой же эффект на РФ, но при этом имели минимальные последствия для экономического развития у нас дома и чтобы мы могли потянуть эти санкции», передает его слова BBC.

Многие на Западе выражают недовольство тем, что, несмотря на вторжение РФ в Украину европейские страны продолжают закупать в России углеводороды, обеспечивая таким образом постоянный приток денег для ее экономики и финансирования военной кампании, отмечает британская телерадиокомпания.