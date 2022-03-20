В Турции заявили, что не откажутся от С-400 по просьбе США

Турция не планирует отказываться от российских зенитных ракетных систем С-400 под давлением США, заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир «Известиям».

По его словам, Турция «способна сама определять свою собственную политику». «Это (отказ от С-400) не предмет обсуждения для нас. Этот вопрос мы обсуждали в прошлом и сейчас мы просто продолжаем (сотрудничество с Россией). Отказ от этого даже не обсуждается», - отметил Демир.

Ранее Reuters сообщал, что США обсуждают с Турцией возможность отправки купленных ею у России ЗРС С-400 в Украину. По данным агентства, эта тема обсуждалась в ходе визита в Анкару в начале марта заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман.