США планируют заблокировать золотые запасы России

Двухпартийная группа сенаторов США работает совместно с министерством финансов, чтобы заблокировать золотые резервы России примерно на $132 млрд в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает Interfax Украина со ссылкой на Axios.

Согласно данным источников портала, министр финансов США Джанет Йеллен встретится на этой неделе с четырьмя сенаторами, чтобы обсудить законопроект о санкциях для лиц, участвующих в операциях с золотом из запасов Центробанка России.

Отмечается, что рассматриваемый законопроект предполагает применение вторичных санкций к любым американским организациям, сознательно осуществляющим операции с золотом или транспортирующим его из запасов Центрального банка России. Они также столкнутся с санкциями, если будут продавать золото физически или электронным способом в России. По данным одного из сенаторов, данный законопроект может быть принят уже на этой неделе.