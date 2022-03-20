28-й день войны в Украине...

Согласно сообщению Генштаба, украинские военные не дают россиянам возможности возобновить наступление в направлениях на Славянск и на населенный пункт Лозовая. Также ВСУ сдерживают продвижение российских войск в направлении Запорожья.

Идут 28-е сутки войны в Украине. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об обстановке в областях страны по состоянию на 06:00 по местному времени 23 марта.

Группировка украинских объединенных сил сдерживает продвижение российских военных в направлении города Попасная и Курахово. Также осуществляется круговая оборона Мариуполя.

На Северо-Восточном направлении основные усилия сосредоточены на прикрытии государственной границы. На Северном направлении ВСУ удерживают оборону Чернигова и сдерживают продвижение россиян в направлении Киева.

Продолжается ведение обороны Николаева и населенных пунктов Николаевской области.

В Генштабе Украины отметили активные действия авиации врага и нанесение ударов с использованием ракет за последние сутки. За предыдущие сутки было поражено более 17 воздушных целей российской армии: 6 самолетов, 5 беспилотников, 1 вертолет и 5 крылатых ракет, отмечается в сводке. Украинская авиация наносила удары по скоплению техники и живой силы россиян. сбивала крылатые ракеты.

Генштаб Украины утверждает, что во время штурма города Мариуполя в одном из российских отрядов спецназначения, привлеченного к ведению активных боевых действий, менее 10% личного состава готовы продолжить участие в войне, остальные убиты, ранены, больны или деморализованы.

Далее в сводке отмечается, что на территории Беларуси частично выведено из строя железнодорожное сообщение между Республикой Беларусь и Украиной. При этом в Гентабе подчеркнули, что информация уточняется. В то же время, по имеющейся у Генштаба информации, по территории Беларуси идет активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы.