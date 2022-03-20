Илон Маск отправил в Украину уже тысячи терминалов Starlink

"Я горжусь тем, что мы смогли предоставить терминалы народу Украины. Я думаю, это было чрезвычайно полезно для того, чтобы люди продолжали общаться", - сказала она в интервью телеканалу CNBC.

По словам Шотвелл, поставки терминалов Starlink в Украину финансируются преимущественно из частных источников.

Первый грузовик с терминалами Starlink прибыл в Украину 28 февраля. Они были установлены в Одессе и ряде других районов. Starlink работает достаточно просто. Тарелка - или терминал - автоматически подключается к ближайшему из более 2000 действующих спутников Starlink. Далее спутник связывается с ближайшей наземной станцией, обеспечивая высокоскоростной интернет.