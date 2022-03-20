Россию хотят исключить из G20

США и их западные союзники оценивают, должна ли Россия оставаться в группе крупных экономик Группы двадцати (G20) после вторжения в Украину, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Высокопоставленный источник в G7 заявил, что были дискуссии о том, целесообразно ли для России быть частью G20: "Если Россия останется членом, она станет менее полезной единицей".

"Мы считаем, что для России не может быть бизнеса как обычно в международных учреждениях и в международном сообществе", - заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан, отвечая на вопрос, будет ли президент США Джо Байден пытаться вытолкнуть Россию из G20, когда встретится с союзниками в Брюсселе.