Наследный принц Абу-Даби позвонил Ильхаму Алиеву

В ходе телефонного разговора стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних связей между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, в частности состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего расширения сотрудничества в экономической, торговой, энергетической и других сферах.

Наследный принц Абу-Даби заявил, что ОАЭ заинтересованы в развитии стратегического сотрудничества с Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и поддержке представленных проектов.

Глава азербайджанского государства отметил, что Азербайджан имеет большой потенциал в области возобновляемой энергии, и подчеркнул важность Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт, которая строится компанией Masdar.

"Собеседники обменялись мнениями по вопросам обеспечения стабильности на мировом энергетическом рынке в свете событий в Украине, а также по вопросам международной и региональной повестки и представляющим взаимный интерес", - отмечается в сообщении пресс-службы главы азербайджанского государства.