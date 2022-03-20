Российский снаряд попал в многоэтажку в Рубежном: погибли дети

В Рубежном российский снаряд попал в многоэтажку – трое погибших, двое из них – дети, сообщил глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай в Telegram.

"Трагедия произошла вечером, когда армия России усилила обстрелы. Около 20:00 противник ударил по многоэтажке в Рубежном. Снаряд разорвался на пятом этаже", - отметил он.

Вместе с тем, отмечается, что от вечерних обстрелов загорелось предприятие и учебное заведение в Рубежном, спасатели продолжали гасить пламя на нефтеперерабатывающем заводе в Лисичанске. Пожар возник в пяти жилых домах в Кременной и в трех в Рубежном.